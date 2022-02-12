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EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

12.02.2022 13:45

ANTALYA'da yalnız yaşayan Fatih Övgü (53), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Fatih Övgü (53), evinde ölü bulundu. Övgü'nün kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez İlçesi Zafer Mahallesi 2624 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatih Övgü'den haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis tarafından evde yapılan kontrolde Fatih Övgü, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Övgü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede Fatih Övgü'nün kalp krizi sonucunda öldüğü ortaya çıktı. Bir hafta önce annesini kaybettiği belirtilen Övgü'nün, ünlü isimlerin vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu belirtildi. Fatih Övgü'nün cansız bedeni, toprağa verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kurşunlu Mezarlığına götürüldü.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Kalp Krizi, Kepez, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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