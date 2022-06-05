Evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Evinde ölü bulundu

05.06.2022 12:32
Evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 5108/2 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yılmaz'ın (65) ailesi evlerine döndükleri zaman yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yılmaz'ın 1 hafta önce oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulundu - Son Dakika

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