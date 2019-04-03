Evinde Ölü Bulundu

BURSA'da otomotiv yedek parçası pazarlayan Süleyman Kulluk (49), okuldan eve dönen oğlu tarafından ölü bulundu.

BURSA'da otomotiv yedek parçası pazarlayan Süleyman Kulluk (49), okuldan eve dönen oğlu tarafından ölü bulundu.



Olay, Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan çıkarak evine gelen Efe Kulluk (16), yatak odasına girerek babası Süleyman Kulluk'u uyandırmaya çalıştığı. Efe Kulluk, babasının tepki vermemesi üzere durumu 112 Acil'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Süleyman Kulluk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Kulluk'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Süleyman Kulluk'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu

Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Öldü

İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa