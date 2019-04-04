Evinde Ölü Bulundu

Milas
'ın Kazıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda genç adam, evin tavanında iple asılı vaziyette ölü bulundu. Jandarma
, intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma başlattı.
Milas'ın Kazıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda genç adam, evin tavanında iple asılı vaziyette ölü bulundu. Jandarma, intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre; bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Milas'ın Kazıklı Mahallesi'nde ikamet eden 31 yaşındaki Coşkun Özçam, evinde tavana iple asılı vaziyette ölü bulundu.
Vatandaşların yaptığı ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç
adamın, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.
Jandarma ekipleri, intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA