Son Dakika Haberleri: Evinde Ölü Bulundu

Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Ersan Coşkun (63), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Ersan Coşkun (63), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gelibolu'da Yazıcızade Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Ersan Coşkun'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler Ersan Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ersan Coşkun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Geliboluçanakkale
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
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