Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Ersan Coşkun (63), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde Ersan Coşkun (63), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gelibolu'da Yazıcızade Mahallesi
'ndeki evinde tek başına yaşayan Ersan Coşkun'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler Ersan Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ersan Coşkun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Geliboluçanakkale
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