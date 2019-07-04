Evinde ölü bulundu
2 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
'un İskilip
ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu.
Olay, Kale
mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede ayakkabıcılık yapan Recep Ç. (54) işyerine gelmeyince esnaflar ve arkadaşları meraklandı. Yakınlarını arayarak Recep Ç.'nin evine giden arkadaşları, eve girdiklerinde arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Recep Ç.'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi İskilip Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - ÇORUM
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