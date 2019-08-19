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Evinde ölü bulundu

1 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yakınları tarafından evinde yerde haraketsiz yatarken bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yanaşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yanaşoğlu'nun evindeki merdivenden düşmüş olabileceği belirtildi.
Yanaşoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Seydiler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kastamonu, Seydiler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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