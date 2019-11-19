Evinde ölü bulundu
6 saat önce
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Özay Çoban (34), evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Özay Çoban (34), evinde ölü bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan Çoban'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Cabi Mahallesi 41 Sokak'taki 5 numaralı evde yalnız yaşayan Özay Çoban'dan haber alamayan arkadaşları, dün adrese gitti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde ise Çoban'ın, tuvalette cansız bedeni ile karşılaştılar. İhbar üzerine eve gelen jandarma, Çoban'ın vücudunda yara izi olmadığını tespit etti. Eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladığı öğrenilen Özay Çoban'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
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