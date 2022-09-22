Evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Evinde ölü bulundu

22.09.2022 19:10
Evinde ölü bulundu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı Fuat Demirci (65), evinde ölü bulundu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı Fuat Demirci (65), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Horhor Caddesi'nde meydana geldi. Fuat Demirci'den uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Demirci'nin evine giden polis ekipleri, kendisine ulaşamadı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Demirci'nin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde ölü bulundu - Son Dakika

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