Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

16 dakika önce

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35), evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı, System.String[]

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35), evinde ölü bulundu. Şükran T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla eşi Abdullah T. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şükran ve Abdullah T. çiftinin kızı, iddiaya göre eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde incelemede yapan polis, kavga sonrası eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Şükran T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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