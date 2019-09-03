Evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Selahattin Atalay (84) evinde ölü bulundu. Başından darbe alan Selahattin Atalay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Akyazı Orta Mahalle'de oturan Selahattin Atalay'ı merak eden komşuları bu sabah kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Selahattin Atalay'ı kanlar içerisinde buldu. Komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, başından darbe alan Selahattin Atalay'ın öldüğünü belirledi.

Savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekibi, evde incelemede bulundu. Selahattin Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, başını bir yere çarpması sonucu mu öldüğü, yoksa başına vurularak mı öldürüldüğü otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.