Son Dakika Haberleri: Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

35 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine içeri girdi. Büyükkaplan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri, Büyükkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Müslüm Büyükkaplan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tepiti için Adli Tıp Kurumu'na göndrildi. Acı haberi alarak gelen Büyükkaplan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞARFLI

- Gaziantep

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı
5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:58:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]