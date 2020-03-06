Evinde ölü olarak bulunan kadının kocası gözaltına alındı - Son Dakika

Fatih'te evinde, göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulunan kadının eşi E.B. gözaltına alındı. Genç kadının kocasının sabah işe gittikten bir süre sonra yakınların arayarak eşine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.
Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan'dan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirmişti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler genç kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuştu. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın yakınlarının ifadesine başvurdu.
Polis daha sonra genç kadının kocası E.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.B.'nin sabah işe gittikten bir süre sonra aradığı yakınlarına eşine ulaşamadığını söyleyerek evi kontrol etmelerini istediği öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin çok yönlü incelmesi devam ediyor. - İSTANBUL