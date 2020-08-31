Evinde ölü olarak bulundu, cesedi korona virüs şüphesiyle evin camları kırılarak vinçle çıkarıldı - Son Dakika

Evinde ölü olarak bulundu, cesedi korona virüs şüphesiyle evin camları kırılarak vinçle çıkarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen ve koku nedeni şikayetçi olan esnafın polise haber verilmesi üzerine Ebubekir Tatar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi aşırı şişen ve Koronavirüs şüphesi bulunan Tatarın cenazesi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri evin duvarları kırılarak özel vinçle 7 saat sonra çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri cenazenin aşırı şişmesi nedeni ile vefat eden Ebubekir Tatar'ı Aslanpaşa Mahallesi, İlikçikuyu Sokak'taki evine vinç çağırarak duvardan çıkardı. Mahalle sakinleri 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ebubekir Tatar'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu 112'ye bildirmesi ile olayın ortaya çıktığını kaydetti. Bölgede belediye ve sağlık ekipleri Koronavirüs şüphesi ile Ebubekir Tatar'ın defin işlemlerini gerçekleştirilirken mahalle apartman ve ev dezenfekte edildi.