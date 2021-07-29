Evinde ölümcül kaza geçiren Gönül Yazar'ın hasta yatağında çekilen fotoğrafı yayınlandı

Türk müziğinin efsane isimlerinden 84 yaşındaki Gönül Yazar, evinde kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar meydana gelen Yazar, tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yazar'ın kaburgalarında kırık oluştuğu ve akciğerine batmak üzere olduğu tespit edilmişti.

HASTANEDEN İLK KARE

Birkaç gündür hastanede tedavisi devam eden Gönül Yazar'dan fotoğraf geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yazar'ın hastaneden fotoğrafını yayınladı. Usta sanatçının son durumunun iyi olduğu tedavi sürecinin devam ettiği de öğrenildi.

"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI GEÇİRDİ"

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun' diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum.