Evinde örgütsel doküman ele geçirilen FETÖ'nün mahrem imamından şiir bahanesi - Son Dakika

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu yargılanan "mahrem imam", evinde ele geçirilen "askeri liselere hazırladıkları öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgilenen imamların" isimlerinin yazılı olduğu dokümanları, arkasında yazan şiir dolayısıyla sakladığını iddia etti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen ikisi mahrem imam 11 kişiden, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden "imamlar"ın üstündeki kişi olarak örgütte "doktor" konumunda olan ve daha önce bir okulda müdür olarak görev yapan B.K. hakkındaki iddianame tamamlandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, savcılık ifadesine yer verilen B.K, 2004 yılında liseden mezun olduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazanmasıyla örgüte ait evlerde kalmaya başladığını belirtti.

Kaldığı evde "sohbetler" yapıldığını ve ikinci sınıfa geçtiğinde kendisinin "ev abisi" olduğunu anlatan B.K, ilgilendiği 8'nci sınıf öğrencilerini askeri liselere hazırladığını anlattı.

İkinci yıl da aynı evde aynı şahıslarla kaldığını belirten B.K, "2006-2007 döneminde yine evim değişti. Bu evde ev abisi K.A'ydı. Sohbetleri bazen ben bazen K.A. düzenliyordu. Bu dönemde büyük bölgede ortaokulcu olan H.A. bana 'Vakkas' kod adını verdi. Bana da ortaokulcu görevini vermişti. Ortaokulcu, ortaokula giden öğrencilere abi ve ev ayarlar. Çeteleler ortaokulcuya gelir. Üçüncü sınıfa giderken mayıs ayına kadar bu görevi devam ettirdim. Mayısta bu görevlerde değişimler oldu. Vakkas kod adını hiç kullanmadım." dedi.

B.K, ifadesinde, 2007 yılı mayıs ayında görevi M.K'ye devrettiğini ve herhangi bir öğrenci ve görev almadığını, 2008 yılı haziran ayında girdiği KPSS'den sonra ise örgütten ayrıldığını öne sürdü.

Örgüt imamlarınca davet edildiğini ancak gitmek istemediğini söylediğini belirten B.K, bir kez derneklerine gittiğini, Rize'de örgüte ait dershanede çalışan kardeşinin borç istemesi üzerine kardeşinin Bank Asya'daki hesabına para yatırdığını aktardı.

Askeri liseye hazırlanan öğrencileri 3'erli gruplar halinde listelemiş

B.K. soruşturma kapsamında gözaltına alındığında evinde yapılan aramada ele geçirilen "askeri liselere hazırladıkları öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgilenen imamların" yazılı olduğu dokümanlarla ilgili olarak ifadesinde şunları kaydetti:

"İkametimde yapılan aramada ele geçirilen yazılı dokümanda 3'erli gruplar halinde isimleri yazılı şahısların anlamı şudur; alt alta isimleri yazılı 3 şahıs evlere gelmesini istediğimiz şahıslar, karşısında tek isim olarak yazdığımız isim ise bu üç şahsı evlere getirmesini istediğim şahıstır. Ancak her iki ayrı sayfa vardı. A.S.D. ile başlayan sayfadakiler anlattığım şekilde olanlardır. V.Ç. ile başlayan sayfadakiler ise grup halinde olanlar eve gelenler, karşısındaki tek isim olanlar ise onların grup abileriydi. Bu doküman 2006-2007 eğitim-öğretim dönemine ilişkindir. Bu yazıları arkasında güzel şiir vardı. O sebeple saklamıştım."

B.K, ankesörlü telefondan hiç kimseyi aramadığını öne sürdü.