Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu - Son Dakika
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Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu

24.05.2022 14:48

Kartal'da 3 arkadaşın kaldığı evde komşuların iddiasına göre ara ara bağrışma sesleri ve gürültü duyuldu. Sabah saatlerinde ise Cemre Bilmez, evde bulunan bir silahın ateş alması ile başından vuruldu. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince, genç kadının hayatını kaybettiği, evdeki diğer kadının ise kurşunun vücuduna isabet etmesiyle yaralandığı tespit edildi.

Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Sabah karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan arkadaşı genç kız da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı.

EVDE BULUNAN ERKEK POLİSE HABER VERDİ

Evde bulunan ve polis ekiplerine haber veren erkek şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

3 ADET İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Öte yandan, evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi. Genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için polis çalışma başlattı.

"ÇOK FAZLA İLETİŞİMLERİ YOKTU"

Mahalle sakini Hayati Çoruhlu, "2 genç kızımız o evde yaşıyordu. Zaten çok fazla tanımıyoruz. 1 sene kadar önce buraya taşınmışlardı. Çevreyle çok fazla iletişimleri yoktu. Sabah burada polis ekiplerini ve ambulansları görünce biz olayı öğrendik. Olayın nasıl olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. 1 kız ölmüş ama nasıl oldu bilemiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu - Son Dakika
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