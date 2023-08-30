Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı - Son Dakika

Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı

Son Güncelleme: 30.08.2023 09:53

Diyarbakır'da evinde oturan 15 yaşındaki kız çocuğunun başına korkunç bir olay geldi. Genç kız, sokaktan geçen otomobilden rastgele sıkılan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yaşam mücadelesi verirken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evinde oturan Sultan O. (15), sokaktan geçen otomobilden rastgele edilen ateş sonucu başına mermi isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı

MERMİ KAPININ PENCERESİNİ DELDİ

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı. Müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delerek giren 2 kurşundan biri isabet etti.

Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sultan O. kanlar içinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sultan O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yenişehir, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde oturan 15 yaşındaki genç kız, maganda kurşunuyla başından vurulup ağır yaralandı - Son Dakika
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