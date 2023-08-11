Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı - Son Dakika
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Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı

11.08.2023 05:02

Adana'da 25 yaşındaki genç, evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali T. evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli Ali T.'yi tabanca ile kasığından vurarak hızla olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı

ADANA - Adana'da 25 yaşındaki genç, evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali T. evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli Ali T.'yi tabanca ile kasığından vurarak hızla olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı - Son Dakika
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