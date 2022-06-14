Evinde pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

14.06.2022 09:34
Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç evinde pompalı tüfekle öldürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç evinde pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, gece 00.45 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırın işçisi olan yalnız yaşadığı öğrenilen Eyüp Özbadem (24), evin bahçesine gelerek seslenen kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan komşuların evin kapısını kırıp içeri girerek kanlar içinde buldukları genç olay yerine çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp Özbadem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro ekipleri, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet ele geçirdi. Polis olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA

Evinde pompalı tüfekle öldürüldü
Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

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Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Fırın çalışanı Eyüp, evinde silahlı saldırıda öldü Fırın çalışanı Eyüp, evinde silahlı saldırıda öldü
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Ceyhan, Adana, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika

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