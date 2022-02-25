EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI - Son Dakika
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EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI

25.02.2022 11:30

İZMİR'in Bergama ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, koçbaşı figürlü mermer sunak ele geçirildi.

İZMİR'in Bergama ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, koçbaşı figürlü mermer sunak ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, dün, şüpheli Z.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada Roma dönemine ait koçbaşı figürlü mermer sunak ele geçirildi. Z.D., gözaltına alındı. Sunak, Bergama Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI
EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI
EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI

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Jandarma, Hisarcık, Bergama, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI - Son Dakika
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