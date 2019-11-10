Evinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından kent merkezindeki bir evde yapılan aramada ruhsatsız kalaşnikof marka piyade tüfeği, tabanca ve kılıç ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde bir şahsın evinde kalaşnikof marka piyade tüfeği bulundurulduğu bilgisi edinildi.

Adli makamlardan alınan iznin ardından jandarma ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, ruhsatsız AK-47 kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ile birlikte 130 adet fişek, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ile kılıç ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.