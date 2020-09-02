Evinde ruhsatsız silahlar bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde evinde 4 av tüfeği, otomatik silah ve tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız olduğu belirlenen otomatik silah, 4 av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.