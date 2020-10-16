Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
16.10.2020 17:48
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 500 litre sahte alkol ele geçirildi, ev sahibi M.G., gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 500 litre sahte alkol ele geçirildi, ev sahibi M.G., gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan M.G.'nin evinde sahte alkol üretip, sattığını belirledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 500 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi M.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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