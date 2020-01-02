Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı - Son Dakika

Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı

6 saat önce

Burdur'da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı, System.String[]

Burdur'da bir ikamette yapılan aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele ve kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 145 litre el yapımı alkol ele geçirildi. İçki yapımında kullanılan damıtma ünitesi ile birlikte üretilen 145 litre kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkilere ve üniteye el konulurken, hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatılan şüpheli M.K. isimli şahıs, ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Son Dakika Haberleri
19:17 Vicdansız sürücü çarptı kaçtı - Son Dakika Haber
19:16 Edremit'te polis operasyonla aranan 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika Haber
19:14 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika Haber
19:11 Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama - Son Dakika Haber
19:06 Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber
18:30 TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde sahte içki ünitesi ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]