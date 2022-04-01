Evinde sahte içki üretirken yakalandı - Son Dakika
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Evinde sahte içki üretirken yakalandı

01.04.2022 13:30
Evinde sahte içki üretirken yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde sahte içki üreten şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde sahte içki üreten şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 litre içki, 10 litre etil alkol, 37 adet içki aroması, 10 adet karışım yapma için kullanılan boş şişe ele geçirildi.

Manavgat ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden E. Y. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramada, 39 litre sahte içki 10 litre etil alkol, 37 adet viski aroması, 10 adet karışım yapma için kullanılan boş şişe ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Bahçelievler, Manavgat, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde sahte içki üretirken yakalandı - Son Dakika


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