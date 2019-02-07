Evinde Sakladığı Tarihi Eserleri Jandarma Buldu
20 dakika önce
Bursa'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda Pers dönemine ait figürler ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda Pers dönemine ait figürler ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa ve İnegöl Jandarma
Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri S.U.'yu takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.U.'nun İnegöl'e bağlı kırsal Özlüce Mahallesi'nde Pers dönemine ait figür ve ekipmanlar sakladığını tespit etti. İkamete yapılan operasyonda figür ve çeşitli tarihi parçalar ele geçirildi. S.U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:20 Kaynak: İHA
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