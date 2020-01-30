Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

6 saat önce

Samsun'da bir kişi evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı.

Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir kişi evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları D.İ.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evde yapılabilen aramada, satışa hazır vaziyette 7 paket halinde 5,04 gram esrar maddesi ve 56 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde etti. Gözaltına alınan D.İ.O., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Fevzi Çakmak Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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