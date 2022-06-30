Son dakika... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada

30.06.2022 21:46

Son dakika haberi... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti.

Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada

ANKARA Ankara'da sağanak yağış sonrası su dolan binada bir kadın hayatını kaybetti. Sel sularının binaya dolma anı kameralara yansıdı.

Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesin de bir binanın bodrum katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kaynak: İHA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Evinde sel sularına yakalanan kadın hayatını kaybetti...Sel sularının binaya dolduğu anlar kamerada - Son Dakika
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