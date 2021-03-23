Evinde sera kurup kenevir yetiştiren kişiye gözaltı - Son Dakika

Evinde sera kurup kenevir yetiştiren kişiye gözaltı
23.03.2021 11:18
DÜZCE'de evine kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
DÜZCE'de evine kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan S.T.'yi takibe aldı. S.T'nin evine kurduğu düzenekle uyuşturucu üretimi yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda, S.T gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 406 gram esrar, 75 kök kenevir, kenevir yetiştirmek için kullanılan havalandırma ve cihazlar ele geçirildi.
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