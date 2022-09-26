Evinde sera sistemiyle uyuşturucu üretirken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinde sera sistemiyle uyuşturucu üretirken yakalandı

26.09.2022 16:05
Evinde sera sistemiyle uyuşturucu üretirken yakalandı

BURSA'da evinde uyuşturucu üretip satışını yapan C.M. (32), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BURSA'da evinde uyuşturucu üretip satışını yapan C.M. (32), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramada evin içine kurduğu sera sisteminde yetiştirilen boyu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 4 kök kenevir ve öğütülmüş 722 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Demirci Mahallesi'nde bir kişinin evin içerisinde kenevir yetiştirdiği ve sonrasında öğüterek sattığını tespit ederek harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan arama kararının ardından geçen cumartesi günü eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda daha önceden uyuşturucu ticaretinden kaydı olan C.M., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, evin içine kurduğu sera sistemiyle boyları 1,5 metre olan 4 kök kenevir, öğütülmüş ve satışa hazır halde 722 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.Emniyete götürülen C.M. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Bursa'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı Bursa'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde sera sistemiyle uyuşturucu üretirken yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 16:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Evinde sera sistemiyle uyuşturucu üretirken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement