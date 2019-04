Evinde Sigaradan Çıkan Yangında, Komşuları Kurtardı

BURSA'da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı.

BURSA'da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Sebahattin C. komşuları tarafından kurtarılırken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Dutlu Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Sebahattin C., sigarayı söndürmeden küllüğe bırakıp uyudu. Bir süre sonra küllüğün üzerine devrildiği koltuk tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, uyanan Sebahattin C., bağırarak yardım istedi. Eve giren komşuları, Sebahattin C.'yi dışarı çıkardı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin 3 araçla yaptığı müdahaleyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Ev sahibi Sebahattin C., "Burada ben yaşıyorum, içeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu, beni de dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktı" dedi.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi

Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı

Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi