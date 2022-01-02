EVİNDE SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURULAN GENÇ KADININ ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika

ZONGULDAK'ta yaşayan Aysel İleri(20), evinde silahla göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan İleri yaşamını yitirirken, kazayla mı kendini vurduğu, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor. Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel İleri'nin odasından gelen silah sesini duyan ailesi, içeri girdiğinde genç kadını kanlar içinde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İleri'nin kazayla mı kendini vurduğu yoksa intihar mı ettiği, yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı bildirildi.