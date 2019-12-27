Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
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Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

6 saat önce

Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü, System.String[]

Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuğba Kaya'nın (23) Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giden ekipler, Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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