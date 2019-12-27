Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
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Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

6 saat önce

Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü, System.String[]

Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen kadının kocası ve babası gözaltına alındı.

Tuğba Kaya'nın (23) Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giden ekipler, Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Kaya'nın babası İ.K. ile kocası K.K. gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:45 Kaynak: AA
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