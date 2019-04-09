Evinde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
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Evinde silahla vurulmuş halde bulunduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, silahla vurulduğu belirtilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:44 Kaynak: İHA
Evinde silahla vurulmuş halde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde, silahla vurulduğu belirtilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Yumruca Köyü'nde evinin yatak odasında tüfek ile bir el ateş edilerek vurulmuş halde bulunan İsa Yüce'nin öldüğünü fark eden ailesi jandarmaya haber verdi. Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
ve Jandarma
Olay Yeri ekiplerinin yaptığı inceleme soncunda ölen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cinayette kullanılan silah olay yerinde bulunamazken, olayla ilgili şüpheli olarak ölen şahsın 40 yaşındaki oğlu M. Yüce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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