Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Olarak Bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, silahla vurulduğu belirtilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
'ın Sandıklı
ilçesinde, silahla vurulduğu belirtilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Yumruca köyünde evinin yatak odasında tüfek ile bir el ateşle vurulmuş halde bulunan İsa Yüce'nin (65) öldüğünü öğle saatlerinde fark eden ailesi jandarmaya haber verdi. Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
ve Jandarma
Olay Yeri ekiplerinin yaptığı inceleme soncunda ölen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cinayette kullanılan silah olay yerinde bulunamazken, olayla ilgili şüpheli olarak ölen şahsın 40 yaşındaki oğlu M. Yüce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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