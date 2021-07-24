Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. 61 yaşındaki oyuncunun ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçildi. Oyuncunun ölümünün ardından yapılan muayenede iki önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BERBERDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Çeşitli dizi ve filmde rol alan oyuncunun 4 gün önce çektiği bir videosu ortaya çıktı. Bayram için hazırlık yapan oyuncu, tıraş olmak için berbere gitmiş ve orada keyifli bir video çekmiş. Aykul, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berberde makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" diyor.

Oyuncunun ölüm haberinin ardından bu videonun altına binlerce taziye yorumu yapıldı.

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Aykul, Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştı.

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