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Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı

24.07.2021 11:54

Bayram nedeniyle gittiği Antalya'daki yazlık evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen oyuncunun son görüntüsünde oldukça keyifli olduğu gözlemlendi.

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. 61 yaşındaki oyuncunun ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçildi. Oyuncunun ölümünün ardından yapılan muayenede iki önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BERBERDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Çeşitli dizi ve filmde rol alan oyuncunun 4 gün önce çektiği bir videosu ortaya çıktı. Bayram için hazırlık yapan oyuncu, tıraş olmak için berbere gitmiş ve orada keyifli bir video çekmiş. Aykul, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berberde makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" diyor.

Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncunun ölüm haberinin ardından bu videonun altına binlerce taziye yorumu yapıldı.

Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Aykul, Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştı.

Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü

Levent Aykul, Antalya, Bayram, Kemer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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