Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2 - Son Dakika

Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2

6 saat önce

Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2.

Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2

Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
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