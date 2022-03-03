Evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu - Son Dakika
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Evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu

03.03.2022 00:57
Evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu

Kocaeli'de 41 yaşındaki kadın, evinde tabancayla karnından vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'de 41 yaşındaki kadın, evinde tabancayla karnından vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi Taşçı Burun Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki N.O. isimli kadının yaşadığı evden silah sesi duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde N.O.'nun tabancayla karnından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan N.O., olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Halıdere, Kocaeli, Gölcük, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu - Son Dakika


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