Evinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştü
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin banyosunda tadilat yapan Nazır Yıldız, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde evinin banyosunda tadilat yapan Nazır Yıldız, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. İtfaiye
ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar bulunan Yıldız, tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Nazir Yıldız (61), evinin banyosunda tadilat yapmaya başladı. Bir süre sonra banyoda bulunan havalandırma boşluğunu onardığı sırada dengesini kaybeden Yıldız, beton zemine zemine düştü. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Yıldız'ın yakınlarının haber vermesi üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın 1. katındaki havalandırma boşluğunu kırarak Nazır Yıldız'ı kurtardı. Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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