Evinde tadilat yapmak isterken canından oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde tadilat yapmak isterken canından oldu - Son Dakika

Evinde tadilat yapmak isterken canından oldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinde tadilat yapmak isterken taş motoru ile ayağını kesen 70 yaşındaki şahıs, eşi tarafından banyoda ölü bulundu.

Evinde tadilat yapmak isterken canından oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinde tadilat yapmak isterken taş motoru ile ayağını kesen 70 yaşındaki şahıs, eşi tarafından banyoda ölü bulundu.


Olay Mollafenari Mahallesi Erikdibi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tadilat yapan Mesut Kabaca (70), taş motoru ile çalıştığı sırada ayağını kesti. Ayağında derin kesik olan Kabaca banyoya giderek kendisine tampon yapmaya çalıştı. Kan kaybından fenalaşan Kabaca, banyoda yere yığıldı. Bir süre sonra eve gelen eşi ise Kabaca'yı banyoda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Kabaca'nın eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kabaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kabaca'nın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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