Son Dakika Haberleri: Evinde Tonlarca Taş Biriktirdi

Evinde Tonlarca Taş Biriktirdi

1 saat önce

Evinde tonlarca taş biriktirdiBATMAN - Batman'da içinde farklı elementler bulunduran doğal taşları toplayan Veysel Cihangir isimli vatandaş aralarında meteor taşının da bulunduğunu savunduğu taşların devlet yetkilileri tarafından değerlendirilmeye alınmasını istedi.

Evinde tonlarca taş biriktirdi

BATMAN - Batman'da içinde farklı elementler bulunduran doğal taşları toplayan Veysel Cihangir isimli vatandaş aralarında meteor taşının da bulunduğunu savunduğu taşların devlet yetkilileri tarafından değerlendirilmeye alınmasını istedi.
Birbirinden farklı binlerce taşı Petrolkent Mahallesi 2811 numaralı Sokaktaki evinde toplayan Cihangir, çocukluğundan bu yana topladığı farklı taşlar arasında bu gezegene ait olmayan meteor taşlarının da bulunduğunu söyledi. Evinde biriktirdiği taşlar arasında insan figürlü taşlar ve ağır metal içeren taşlar bulunan Veysel Cihangir, "İlkokul mezunuyum. Köyde çobanlık yaptığım zamanlar doğal taşları toplamaya başladım. Çoğunu da merak ettiğim için topladım ve yanımda biriktirdim. Hepsinin değerli taşlar olduğuna eminim. 20 seneden bu yana taşları topluyorum. 5-6 yıldır internette sürekli araştırıyorum. Bingöl'e gittim, Sason'a gittim. Birçok yere gittim ve taş topladım. Çoğu taşın meteor olduğuna eminim. Büyüklerimin bana yardımcı olmasını rica ediyorum. Benim tek dileğim bir çocuk esirgeme kurumu açmak ve işsizlere iş imkanı, fakir fukaraya yardım etmek. Bunların hepsi değerli taşlar. Elimde tonlarca taş var. 20 ton 30 ton var. Daha çok çıkarabilirim. Yeter ki devlet büyüklerim bana yardım etsin. Bunların bilim çevrelerince değerlendirilmesini rica ediyorum. Bunların hepsi değerli taşlar. Çoğu altın, yakut, zümrüt ve elmas gibi değerli elementler taşıyorlar. Bu gezegene ait olmayan taşlar bunlar. Buna eminim ve inanıyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Batman, Cihangir, Genel
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