Evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı.

Evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay Küçükyenice Mahallesi'ndemeydana geldi. 79 yaşındaki Mustafa K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tüp patladı. Bomba gibi patlayan tüp yangına yol açtı. Evde çıkan yangına müdahale eden yaşlı adam çeşitli yerlerinde yaralandı. Mustafa K.'nın yardımına komşuları yetişti.


Alevlerin arasından çıkartılan adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yangın sonucu evde de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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