Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı - Son Dakika

Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı

13 dakika önce

Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandıANTALYA'da, şüpheli İ.D.'nin evine yapılan baskında kaçak sigara doldurma (tütün sarma) makinesi ele geçirildi.

Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı

ANTALYA'da, şüpheli İ.D.'nin evine yapılan baskında kaçak sigara doldurma (tütün sarma) makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri geçen yılın son gününde Antalya Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları S.Ç.'nin üzerinde 2,2 gram esrar ve geçen ayın 5'inde Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde durumundan şüphe edilen G.Ö.'nün üst aramasında ise 3, 5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Haklarında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılan S.Ç. ve G.Ö.'nün ifadesinde, uyuşturucu maddeyi İ.D.'den aldıklarını belirtmeleri üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda önceki gün İ.D.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli İ.D.'nin evinde yapılan aramada ise sigara doldurma (tütün sarma) makinesi, kompresör, 2 bin 600 gram kıyılmış tütün, 2 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.D. '4733 sayılı Kanun'a muhalefet', '5607 sayılı Kanun'a muhalefet', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi
Kapalı alanda sigara içene 187 TL, içilmesine müsaade eden işletmeye de 12 bin 938 TL ceza uygulanacak Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti 5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
12:57 Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi
12:11 Bursa'da nostalji rüzgarı
11:41 Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama
11:41 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
11:41 Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 13:29:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]