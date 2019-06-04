Son Dakika Haberleri: Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor
Son Dakika Güncel Haber

Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor

1 saat önce

SİNOP'ta ev hanımı Tuğba Köseoğlu (35), 'amigurumi' adı verilen sık iğne tekniği kullanarak oyuncaklar üretiyor.

Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor, System.String[]
SİNOP'ta ev hanımı Tuğba Köseoğlu (35), 'amigurumi' adı verilen sık iğne tekniği kullanarak oyuncaklar üretiyor. Köseoğlu, ürettiği oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde ediyor. 
Sinop'ta yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Köseoğlu, geçen yıl hobi olarak, örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncaklar üretmeye başladı. Ürettiği oyuncakların çevresinde ilgi görmesi üzerine işi ilerleten Köseoğlu, oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde etmeye başladı. Küçük oyuncakları bir günde, büyüklerini ise bir haftada tamamlayabilen Köseoğlu'nun ürettiği oyuncaklar ilgi görüyor. 
'ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI OYUNCAKLARLA OYNAMASINI İSTEDİM'
Bir yıl önce hobi olarak başladığı oyuncak üretiminde gelir elde etmeye başladığını anlatan Tuğba Köseoğlu "Bu işe 1 yıl önce hobi olarak başladım. Çocukların daha sağlıklı oyuncaklar ile oynayabilmesini istedim. Sonradan oyuncaklar ilgi gördü. Sosyal medya hesabımdan sipariş alarak, satış yapıyorum. Bu işi yapmaktan çok memnunum. Hiç bırakmak istemiyorum. Uzun zamandır zevkle yapıyorum" dedi.


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, gelecek sezon Survivor'a bir fenomeni çağıracağını duyurdu Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak aşk yaşamaya başladı Ukrayna'da tenekelere ateş eden sarhoş polisler, çocuğu öldürdü Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:56:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]