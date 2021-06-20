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Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor - Son Dakika

Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor

20.06.2021 09:43

Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor Zeytinyağından kaynatmadan sabun yaptı, siparişlere yetişemiyor Bursa'da Güven Coşar, evinde ürettiği doğal zeytinyağı sabunlarını Almanya'ya satmayı başardı.

Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor

Zeytinyağından kaynatmadan sabun yaptı, siparişlere yetişemiyor

BURSA - Bursa'da Güven Coşar, evinde ürettiği doğal zeytinyağı sabunlarını Almanya'ya satmayı başardı.

Daha önce farklı işlerde çalışan Güven Coşar, pandemide işsiz kaldı. Boş kaldığı zamanlarda evinde sabun üretmeye başlayan girişimci, bu yaptığı sabunları yakın çevresine hediye etti. Çevresi tarafından sabunlar çok beğenilince sipariş gelmeye başladı. Bu yaptığı sabunları internet ortamında da satmaya başladı. Sızma zeytinyağından 30 çeşit kaynatmadan sabun yapan Güven Çoşar, bu sabunları bir yıl sonunda Almanya'ya satmayı başardı. İlk başta numune olarak Almanya'ya 4 bin adet satan girişimci, yaptığı anlaşmayla ayda 1 ton sabun ihraç etmeye başladı.

Evinde sabun yaparak Türkiye'nin her vilayetine ve yurt dışına satmayı başaran girişimci, herkese örnek oldu. Coşar, zeytinyağı kullanarak yaptığı sabunların tanesini 15 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Bir yılda Almanya'ya sabun ihraç etmeyi başardığını ifade eden Güven Coşar, "Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte evde sabun üretmeye başladım. Butik olarak üretmeye başladığımız sabunları Almanya'ya kadar satmayı başardık. Biz zeytin yağından 30 çeşit sabun imal ediyoruz. Almanya'ya bittim, defne ve eşek sütü sabunu gönderiyoruz. Biz sabunu kaynatmadan zeytin yağıyla yapıyoruz. Zeytin yağı kaynatıldığında ihtiva ettiği vitaminlerin bazılarını kaybediyor. Kaynatmadan yaptığınızda içindeki vitaminlerin tamamı kaybolmadan kalıyor. Zeytinyağını mayasıyla karıştırıp 6 hafta fermente ettikten sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz. Tahlillerde sabunlarımızda hiçbir kimyasal kalıntı çıkmıyor. Almanya'ya ilk başta 4 bin adet gönderdik. Bundan sonra ayda 1 ton sabun göndereceğiz. Sabunların fiyatı çeşidine göre 15 ila 25 lira arasında değişiyor" dedi.

Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor
Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor

Zeytinyağı, Almanya, Zeytin, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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