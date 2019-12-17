Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince 'gasp' suçundan aranan M.G., evinde gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince 'gasp' suçundan aranan M.G., evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, 'gasp' suçundan aranan M.G.'nin Hisar Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenleyip, M.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, 4 mermi, ayrı alüminyum folyolara sarılı, 'kristal' olarak bilinen toplam 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti - Son Dakika
18:35 Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
18:35 Şişli'de market çalışanı turisti bıçakladı - Son Dakika
18:34 Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı (2) - Son Dakika
18:34 Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]