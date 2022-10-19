Evinde uyuşturucu bulunan kadın gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadının evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine evde arama yapıldı. Evde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, evin sahibi kadın gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda İ.B.Ç. isimli bir kadının evinde yüklü miktarda yasaklı madde olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahsın evinde yapılan aramada 620 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Savcılığın talimatı ile İ.B.Ç.isimli kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - BURSA