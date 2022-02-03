Üye Girişi
Evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı

03.02.2022 21:02

Evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandıİSTANBUL Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan "Topal Muhtar" lakaplı yabancı uyruklu zehir taciri, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı

İSTANBUL Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan "Topal Muhtar" lakaplı yabancı uyruklu zehir taciri, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın evinde "Gırgır" olarak tabir edilen el süpürgesi içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çevresinde 'Topal Muhtar' namıyla anılan şüpheli ile ilgili yapılan araştırmalarda, zehir tacirinin H.N. olduğu anlaşıldı. Adresi tespit edilen uyuşturucu satıcısının yakalanması için dün akşam saat 20.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi'ndeki eve baskın düzenlendi. Operasyonda H.N. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 TL ve 60 dolar para ile "Gırgır" olarak tabir edilen el süpürgesi içerisine gizlenmiş halde 180 adet captagon hap ile 53 adet tramadol hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.N., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.

Evinde uyuşturucu bulunan Muhtar lakaplı zehir taciri yakalandı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Muhtar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu bulunan 'Muhtar' lakaplı zehir taciri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: Evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement